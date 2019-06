Brasilien, Cuba, Tyskland og Danmark mødes i lade i Køng

Kulturhuset og Lions i Glamsbjerg bag særlig musikevent til fordel for udsatte børn og unge.

Køng: CulturArte er klar med programmet til eventet "Musik & Lagkage", som arrangeres i samarbejde med Lions Glamsbjerg til fordel for udsatte børn og unge i Glamsbjerg.

Eventet foregår lørdag 15. juni kl. 14 på CulturArte på Byvejen i Køng, og der er både lokale og internationale musikere i verdensklasse på programmet, lover arrangørerne. Således er det musikere fra Cuba, Brasilien, Tyskland og Danmark, der vil underholde med musik i forskellige genre.

Kristine Eiler Ernst og Jorge Degas lægger ud med danske sange i brasilianske arrangementer.

Derefter bliver scenen overtaget af Keld Andersen & Jorge Degas med band, der starter med et nummer fra deres seneste album, "Pearl", hvor Kristine E. Ernst synger i duet med Keld Andersen på sangen "Send My Friend an Angel".