Brandmænd hædret

Assens: Den ene er stort set født ind i faget, mens den anden i årets løb har været på flest udrykninger.

Det kom frem, da Falck Assens benyttede årets sidste dag til at sige pænt farvel til 2018 med den traditionelle nytårsparole.

Og i dagens anledning kunne brandstationsleder Jørgen Krog give to af stationens frivillige brandmænd ekstra ord med på vejen.

- Du har næsten være selvskreven som brandmand. Allerede som barn kom du her meget, og fra en tidlig alder havde du en stor viden om station og bilerne. Jeg er stolt over at kunne overrække dig 10 års-tegnet, sagde Jørgen Krog, inden han med møje og besvær - og til stor morskab for de forsamlede omkring morgenkaffen og rundstykkerne - fik sat nålen med medaljen fast på uniformen på Mads Krog Jensen. Hans søn.

Årets Brandmand er en udnævelse, som blev indstiftet på stationen for tre år siden, og i 2018 gik den til Jakob Larsen, der i årets løb sammen med en kollega har haft flest udrykninger.

- Du er en god kammerat, du er god til at samarbejde, og du har et godt humør. Du er altid klar til at tage en ekstra vagt, du er dygtig, og du bidrager til det sociale, lød begrundelsen fra Jørgen Krog, inden han kunne give en overrasket Jakob Larsen en gave.