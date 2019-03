Snave: Der skete skader på spær, lægter, tag og isoleringsmateriale, da et undertag på et hus på Krogsbjerg i Snave brød i brand fredag morgen, men heldigvis kom ingen mennesker til skade. Branden opstod af ukendte årsager opstået omkring et indbygget lampespot, der var placeret i udhænget af træ på husets bagside. Brandfolk arbejdede på at stoppe branden det meste af fredag formiddag. /liw