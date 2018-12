Beboeren nåede heldigvis ud, inden et hus på Nyrupvej ved Glamsbjerg mandag middag blev fyldt med røg på grund af en brand.

Alarmen lød ved 13-tiden, og ifølge indsatslederen hos Beredskab Fyn opstod branden i et baghus med tilhørende fyrrum.

Ved hjælp af blandt andet to røgdykkere fik brandvæsenet hurtigt kontrol over flammerne, og en times tid efter, branden brød ud, var brandfolkene i gang med at få styr på de sidste gløder.

Brandårsagen er endnu ukendt.