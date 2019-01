Borgmesteren holder foredrag

Vissenbjerg: Valgmenigheden Church of Love i Vissenbjerg inviterer til foredrag med borgmester Søren Steen Andersen tirsdag 29. januar kl. 19.

Han vil tale om, at aktivt medborgerskab er et vigtigt bindemiddel i alle lokalsamfund - også i en kommune.

Man kan komme fra kl. 18.30, hvor dørene åbnes, og der er mulighed for at få en kop kaffe og lidt hyggesnak, oplyser valgmenigheden, som er en selvstændig menighed under folkekirken med iranskfødte Massoud Fouroozandeh som præst.

Kirken har lokaler i det tidligere bibliotek i Vissenbjerg i Østergade 11D. /exp