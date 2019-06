Borgmester om skidt økonomi: Der kommer fyringer

Assens Kommunes økonomi har det skidt. Det forventede merforbrug i 2019 tegner til at blive 114 millioner kroner. De penge skal findes et eller andet sted og det vil kunne mærkes i form af bl.a. fyringer, fortæller borgmester Søren Steen Andersen (V) i dette interview. Torsdag holdt Økonomiudvalget et ekstraordinært møde om den økonomiske situation.