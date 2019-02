Borgmester om ældreministers svar: Intet overraskende i hendes forklaring

Borgmester Søren Steen Andersen medgiver, at Assens Kommune har fået 13 millioner til ældreområdet, men anfører, at staten samtidig har snydt kommunen for 16,4 millioner.

- Det er op til det kommunale selvstyre at finde ud af, hvordan de vil prioritere pengene. Men de har fået pengene ud. Så jeg anerkender ikke, at Assens Kommune har valgt den her fremgangsmåde, fordi de ikke har haft andre muligheder. Sådan sagde ældreminister Thyra Frank (LA) blandt andet, da hun onsdag i Folketingets spørgetid blev bedt om at forholde sig til, at Assens Kommune giver rengøring hver femte uge og ingen gulvvask. Hun slog samtidig flere gange fast, at Assens Kommune i 2019 får 13 millioner fra regeringen - blandt andet fra Værdighedsmilliarden. Borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V) er dog ikke for alvor imponeret over ældreministerens svar. - Jeg over ikke overrasket over hendes forklaring. Det er det, hun kan og har at gøre med. Hun kan ikke sige andet, end at hun har givet os nogle penge, mens hun samtidig har været medvirkende til at tage andre penge med den anden hånd, siger han og henviser til, at Assens Kommune er blevet snydt for 16.4 millioner kroner i den aktivitetsbaserede medfinansiering. - Det er en barok situation, når Thyra Frank siger, hun har givet os 13 millioner, når de (staten, red.) har taget 16,4 fra os. Så er der ikke ret meget tilbage, hvis du isolerer de to tal op mod hinanden. Det er jo problematikken. Man giver med den ene hånd, og så har man et dysfunktionelt udligningssystem, der tager med den anden, mener Søren Steen Andersen.

Både Julie Skovsby (S) og Astrid Krag (S) stillede spørgsmål - de såkaldte § 20-spørgsmål - til Thyra Frank, og de ville blandt andet vide, om ældreministeren ville tale med sine ministerkollegaer om den økonomiske situation, Assens Kommune og andre kommuner står i. Det svarede hun ikke på, men opfordrede i stedet til, at der blev stillet § 20-spørgsmål til andre ministre. - Vil du få nogle af Venstres medlemmer til at stille et § 20-spørgsmål til finansministeren eller indenrigsministeren, Søren Steen Andersen? - Vi benytter os af at henvende os per brev og få et svar på det. Det er det samme, du kan få ved et § 20-spørgsmål, som der også er en del skuespil over, for så kan nogle illustrere, at de gør noget aktivt og får ministeren op på den varme bænk for at svare. Det kommer der ikke altid ret meget mere ud af end det, og det er måske det, der er tilfældet her. - Vi holder trykket mod ministre og ordførere, og de er klar over problemstillingen, siger Søren Steen Andersen.