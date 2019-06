Borgmester: - Vielse på slæbebåd giver mening

- Jeg er ret opmærksom på, at en vielse er en højtidelig begivenhed, som udspringer af kærlighed og gensidig respekt. Det må ikke blive for tivoliseret. Men dette (vielsen på slæbebåden, red. ) tager jo afsæt i det liv, som i hvert fald den ene part fører, så det giver god mening, mener borgmester Søren Steen Andersen, som lørdag viede havneassistent Rikke Dalskov Andersen og rigger Egonn Falke Hansen i Assens Marina.

Livsbekræftende

Søren Steen Andersen har endnu ikke sagt nej til at forestå en vielse uden for rådhuset.

- Jeg har viet folk på stranden, i skoven, i blæsevejr, hvor man skal holde godt fast på bryllupsdokumenterne. Jeg har været til surprisebryllup - og det er ret skægt - og i folks eget hjem. Det er spændende og livsbekræftende at foretage borgerlige vielser, for folk er meget forskellige steder i deres liv. Nogle er unge og nyforelskede, for andre er det tredje gang, og for nogen skyldes det alvorlig sygdom og skal derfor gå stærkt, beretter borgmesteren.

Han plejer at afslutte sin tale i forbindelse med ceremonien med et citat fra Lars Lilholt-sangen 'Held og lykke'. Det lyder således:

"Gid jeres håb, jeres gode drømme, aldrig får jer længere ud at svømme. Gid jeres kræfter ej bli'r til at tømme. Gid at jeres hvisken må samles til et råb. Gid I altid holder ved. Held og lykke og få kærligheden med."