Borgmester: - Vi skal ikke under administration. Punktum

- Vi har jo sådan set likviditeten (de 370 mio., red. ). Men hvis vi bruger af den, skal vi bare skaffe den igen, fordi vi skal kunne betale pengene ind, når vi begynder at skulle indfri de der lån (sale og lease back, red .) med start i 2020, så det ville være bindegalt at bruge de penge. De har altid stået der, og det skal de også, og vi har faktisk i årenes løb tjent penge på dem. Men det er rigtigt, at vi er trængt derned, hvor lamperne blinker, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Faktisk er Assens Kommunes disponible kassebeholdning - altså det beløb, man kan bruge - så lav som blot 10-13 millioner kroner i 2019, hvis kommunens forventning til egen økonomien for året holder stik. Derfor har man forsøgt at polstre kassen yderligere, men uden held. I 2019 var der budgetteret med at øge de disponible midler med 30 millioner kroner, men i stedet forventer man nu, at der i årets løb vil blive brugt 42 millioner kroner fra kassen.

Med 370 millioner kroner i kommunekassen burde man kunne holde de værste problemer fra døren, men i virkeligheden er situationen en anden. Størstedelen af de mange millioner er bundet til sale og lease back-aftaler, som blev indgået før kommunesammenlægningen i 2007. Sale og lease back er en form for lån, som kommuner og virksomheder har brugt til at frigive midler til investering, og for Assens Kommunes vedkommende skal de tilbagebetales med begyndelse i 2020.

Sale and lease back (salg og tilbagelejning) er en salgsfidus, hvor kommunale bygninger bliver solgt til investorer og lejet tilbage af kommunen. Det er en måde at frigive likviditet, og pengene fra salget af bygninger bliver så investeret af kommunen i blandt andet aktier, der som regel giver et pænt afkast til kommunekassen.Assens Kommune har indgået to kontrakter omkring sale and lease back, som begge blev indgået før kommunesammenlægningen i 2007. Den ene kontrakt omhandler det gamle rådhus på Willemoesgade i Assens. Den anden kontrakt omhandler børnehaverne Østerled og Fuglereden i Assens samt skolerne i Salbrovad, Assens, Ebberup, Brylle, Verninge, Tommerup og Tommerup St. For eksempel koster det pt. Assens Kommune 120.000 kroner om året at leje Salbrovadskolen, men fra 2021 vil lejen af matriklen stige til cirka 1,1 million kroner, mens den yderligere stiger til 1,3 million kroner fra 2026. I en kontrakt er det oftest aftalt, at sælgeren kan købe ejendommen tilbage på et givent tidspunkt til en allerede aftalt pris.

- Nej, vi har brug for at ville det her selv og gøre det, og for et samlet byråd, der står sammen om at se udfordringerne i øjnene, siger Søren Steen Andersen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan vælge at sætte kommuner, hvis kassebeholdning nærmer sig nulpunktet, under såkaldt administration. Det betyder, at folk fra ministeriet hjælper kommunen med at lægge og gennemføre en plan for genopretning af økonomien. Søren Steen Andersen afviser det blankt som en mulighed:

Assens Kommune har 41.107 indbyggere, så de 370 millioner kroner i kommunekassen svarer til et beløb på 9000 kroner pr. indbygger, hvilket er langt over Kommunernes Landsforenings anbefaling på 2000 kroner pr. indbygger, og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav om 1000 kroner pr. indbygger. Men kigger man på den disponible likviditet på 10-13 millioner kroner, svarer den til højst 316,25 kroner pr. indbygger i Assens Kommune. Hvis kommunens økonomi for 2019 altså bliver, som kommunens seneste totalopfølgning viser.

Assens Kommune forventer af få et merforbrug på 114 mio. kroner i 2019. Det viser den seneste totalopfølgning på kommunens økonomi per 30. april.52 af de 114 mio. er et forventet merforbrug i år, mens de sidste 62 mio. er et merforbrug fra 2018, der er overført til dette år. Økonomiudvalget har 6. juni besluttet, at en ekstern konsulent skal gennemgå Assens Kommunes økonomi, at anlægsprojekter, som ikke er sat i gang, bør udskydes, og at anlægsbudgettet skal reduceres. Kommunens største økonomiske udfordringer ligger på driftsområdet, hvor man økonomisk har svært ved at følge med antallet af borgere, der har brug for hjælp, blandt andet grundet en stor stigning af ældre borgere.

Ekstern hjælp

På et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde torsdag 6. juni blev samtlige ni politiske medlemmer enige om at søge ekstern konsulenthjælp til at finkæmme Assens Kommunes økonomi, fordi der i 2019 ses et samlet merforbrug på 114 millioner kroner inklusiv overførte underskud fra tidligere år. Formålet er på kort sigt at finde mulige besparelsesforslag ud over de 34 millioner kroner, som fire fagudvalg allerede har udpeget som potentielle besparelser, samt at finde mere langsigtede løsninger.

Løsninger, som det ifølge borgmesteren er afgørende, at byrådet i Assens Kommune selv tager ansvar for at pege på.

- Situationen er den, at hvis du bliver sat under administration, så er det dem, der handler og trykker på knapper. Vi skal ikke under administration. Punktum. Vi skal gøre det her selv, for det er vi valgt til. 29 mænd og kvinder er valgt til at træffe de beslutninger, der skal træffes, og det er derfor, man har sat os på de stole, man har. Den opgave tager vi på os, og det kommer til at gøre ondt, og det kommer til at være rigtig ubehageligt, men det gør vi for, at det kan blive godt, fastslår han.