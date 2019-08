Assens: Når Kommunedysten tirsdag 13. august kl. 11.30 afvikles som en del af Fynske Bank Sportslørdag har sidste års vinder - Odense Kommune - valgt "våben" - og valget er i år faldet på roning. Konkurrencen afvikles af Odense Roklub på Kanalvej 160. Kommunedysten afvikles i bådtypen inrigger, fire-åres med styrmand. Odense Roklub stiller med styrmanden, mens de deltagende kommuner supplerer med muskelkraften, der skal drive båden fremad.

Den bundne opgave - mandskabsmæssigt - består i at lave et hold med mindst en politiker og en idrætsmand samt yderligere to deltagere. Fra Assens Kommune er valget faldet på følgende fire deltagere, der skal forsvare kommunens ære: Borgmester Søren Steen Andersen, Dorthe Toft formand for Assens Roklub og ansat i Miljø og Natur, Helle P. Jonassen ansat i Plan og Kultur og Mikkel Boelck Nielsen ansat i Trafik og Byg. /exp