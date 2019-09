Borgmester: Jeg gør det for Assens

Lokaldebat: Svar til Poul Hansen: Åbenbart er det et problem, at jeg adresserer de udefrakommende udfordringer, der tilflyder Assens Kommune og er aktiv for at løse dem.

Breve til og besøg hos ministre og ordførere, samt foretræde for folketingsudvalg. Nogle besøg alene, andre med partikolleger og andre igen med S-kolleger, er det blevet til med tiden.

Temaerne, som både er udfordringer og muligheder, har bl.a. været: udligning, kommunal medfinansiering, en enorm selskabsskattesag, tredje spor på E20 Vestfyn og syd om Odense, brotakstnedsættelse, nej til havvindmøller i Lillebælt, placering af jernbane på Vestfyn, politiskole på Fyn, osv. Noget har hjulpet, andet ikke - endnu.

Jeg inviterer andre partier med. Den fremstrakte hånd inkluderer hjælp med tal og fakta, så andre kan kommunikere vores udfordringer til deres respektive partier. For vi vil hjælpes ad, ikke?

Udfordringerne rammer de borgere, vi alle 29 politikere repræsenterer. Endvidere skriver Poul Hansen om en udligningsreform, der ikke når at virke. Jo, det kan den fra budget 2021, og partierne skal forhandle i kvt. 1, 2020.

Og huspriserne? Ja, pga. en kraftig stigning i hushandler i kommunen og deraf følgende markante reduktion af liggetider bliver de egne med de billigste kvadratmetre nu også bliver omsat i større hast. Det er vel ok?

På med handsken igen, Poul. Det hjælper ikke med uproduktive indlæg. Det bliver ingen rigere af. Jeg stopper ikke mine aktiviteter af den grund. Jeg gør det for Assens - og inviterer andre med. God kamp.