Borgmester Søren Steen Andersen erkender, at det er en udfordring at kunne tilbyde attraktive byggegrunde ved motorvejen lige i øjeblikket.

Når det gælder erhvervsjord ved motorvejen, har Assens Kommune en udfordring, erkender borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Hvis en pludselig skal have 20 hektar, står vi med en udfordring. Naturstyrelsen er meget opmærksom på, hvor meget vi lægger ud til erhverv. Lægger vi for meget ud, har vi for stor restrummelighed. Det er også en udfordring.

Selv om jordsalget i 2018 især gik til virksomheder hjemmehørende i Assens Kommune, er der også interesse udefra, fortæller borgmesteren.

- Jeg er til stadighed i kontakt med virksomheder, der er interesserede i at flytte til, og nogle herboende, der vil opføre byggeri, som man kan leje sig ind i. Der er grunde til det, men det afhænger af behovet hos den enkelte. Det, vi mangler og har sat penge af til, er gode, flade, motorvejnære grunde, det kan også være private. I takt med at vi udnytter de arealer, vi har, begynder det at snerpe til, siger han.

Når det ikke allerede er sket, skyldes det blandt andet, at kommunen har været udfordret af usikkerheden om, hvor et nyt jernbanespor skulle placeres.

- Jeg har stået derude ved den motorvej sammen med virksomhedsledere fra rundt omkring i Danmark. Vi har ikke vidst, om vi var købt eller solgt i forhold til højhastighedsbanen. Det har været et kæmpe problem, og det er ikke længe siden, vi fik en afklaring.

- Nu ved vi i det mindste, hvor den skal ligge, siger han.