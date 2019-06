Borgmester: Det er ikke en besparelse

Borgmester Søren Steen Andersen (V) ser frem til, at kommunen kommer til at kende sin økonomi.

Assens: Der er ikke tale om en besparelse, når Økonomiudvalget som ventet på et ekstraordinært møde onsdag beslutter at sløjfe nogle anlægsprojekter, som ellers skulle være sat i søen i 2019. Eller med andre ord: Udskyde dem, til pengene er til det.

Det fortæller borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V).

- Det springende punkt er, vi gør det her for at styrke likviditeten i 2019. Det er ikke nødvendigvis besparelser, det er bare at flytte en udgift, fortæller han.

Han siger, han håber meget, at der er penge til alle projekter på sigt.

De anlægsprojekter, der skubbes i denne ombæring er bl.a. noget asfalt og vejefterslæb, en cykelsti i Aarup og indretning af førstesalen på Terrariet i Vissenbjerg.

Borgmesteren ser også frem til, at det nye folketing efter valget får sat sig sammen, så Assens Kommune kommer til at kende sin reelle økonomi med den kommende kommuneaftale. Folketingsvalget faldt nemlig så sent på året, at det skubber kommunernes økonomioverblik og budgetlægning for 2020.