Borgmester: Derfor nåede vi ikke målene

Færre flygtninge kombineret med østeuropæere, der er flyttet hjem igen, og nye udstykninger, der har været for længe undervejs. Det er en væsentlig del af borgmester Søren Steen Andersens (V) forklaring på, at Assens ikke kommer i mål på grundsalg og befolkningstilvækst

- En tilbagegang på 225 borgere siden august 2016 i stedet for en fremgang på 100 om året. Er det godt nok?

- Nej. Men man skal se på til- og fraflytning i forhold til ind- og udrejse. Der er det interessant at se på flygtninge og østeuropæisk arbejdskraft. Flere flytter hjem til de lande, de kommer fra, lønningerne er blevet bedre der, der er travlt i Polen og andre steder igen, og flygtningetilgangen er stoppet. Det har haft indvirkning på befolkningstallet de senere år. Når tilstrømningen ophører, vil vi tabe borgere.

- Men målet er en tilvækst på 100 personer om året. Har I ikke gjort nok for at få nogle til at flytte til?

- Jo, men vi har været for sent på den. De byggegrunde, det går godt med at få solgt, har vi først fået sat til salg nu. For nogle år siden fik vi kritik for at bruge 25 mio. kroner på jord til byggegrunde og på at udstykke. Det er noget af det, der først er ved at komme i gang nu i Tommerup og Aarup. Hvis vi havde været tidligere med det, havde vi solgt flere byggegrunde. Det er ikke til at sige, om vi havde nået målet om en tilvækst 100 borgere om året. Når den store tilgang af flygtninge ophører, er der en manko, som ikke kan absorberes af stigende tilflytning eller fødsler. Der er født 367 børn i 2018 mod 319 året før. Men der er også store årgange, der begynder at falde fra.

- Grundsalget følger heller ikke med målet. Hvad er din kommentar til det?

- Det har først taget fart i 2018. Vi kunne have solgt flere i 2018, men Geodatastyrelsen havde 20 ugers sagsbehandlingstid på nyudstykninger, som så kommer nu i 2019, hvor vi allerede i januar har solgt 10. Det kommer bare forsinket.

- Så du tror I får indhentet det?

- Jeg kan bare se, at der sker noget nu. Det kan jeg se på 1: mange børnefødsler og 2: flygtningetallet, som rykker rigtig meget i statistikken. Vi fik rigtig mange ind, når nogle af dem og østarbejderne flytter ud, giver det skvulp trods fødselstallet.

Og vi har ikke haft en byggegrund i Tommerup i 10 år. Den sidste på Kamgårdsvej blev solgt i 2008. De er først kommet nu, og der er pæn interesse for dem. Vi skal også have kigget på Tommerup St. i forhold til flere grunde der, og så er vi i gang med Aarup Syd.

- I havde mål om at sælge 40 om året, der er solgt 49 i alt. I må have troet på målet, da I satte det?

- Vi tror fortsat på det. Men provinskommuner som Assens er først kommet med nu i forhold til bolighandler. Vi kan tydeligt se, det går fremad nu. Men det skal gå stærkt nu, hvis vi skal indhente det, det har du ret i.

- Så skal der vel også udstykkes noget i en fart?

- Nu ser vi, hvordan Vesterled (i Tommerup red.) går. Når det er solgt ud, skal kigge på etape to. Aarup Syd skal vi i gang med nu. Der er plads til 200-300 grunde. Når vi kan se, at det begynder at gå stærkt, og der begynder at blive solgt grunde også i den private udstykning i Glamsbjerg, har vi også en appel til de private om at begynde at udstykke igen. Vi har set i Brylle, at det kan lade sig gøre også i nedgangstider. Vi har også etableret et samarbejde med ejendomsmæglerne om salg gennem dem. Andre kommuner, der ligner vores, har solgt godt i de år, hvor vi ikke har haft så mange grunde klar. Det er vigtigt også i nedgangstider at have udstykninger klar. Man skal ikke først starte, når salget er på toppen, så er vi først klar, når det er ved at gå nedad igen.

- Har I så ikke været for længe om det?

- Jo, jo jo, men vi er også nogle der har skubbet på i mange år, for at der skulle ske noget.

- Har I været for optimistiske når I slet ikke følger med de mål, I satte jer?

- Nej, det synes jeg ikke, men vi har måske haft for få grunde de rigtige steder.

- Det tager man vel også med i overvejselerne, når man sætter mål

- Ja, men man skal også have det gjort, det tager også tid. Jeg har altid undret mig over, at der var byer, hvor der ingen grunde var til salg. Mange landkommuner kommer også bare senere med i konjunkturerne end de store byer gør.

- Nu kommer der en ny planstrategi, er de her mål så glemt?

- Vi tager dem op til revision og får sat nogle mål også for solgte grunde igen. Der er først i 2018 kommet gang i hussalget. Kvadratmeterprisen stiger - også i Assens - men fra et lavt niveau. Det vidner om, at der var et efterslæb.

- Skulle man ikke have sat mål efter det

- Jo, men vi ved ikke, hvornår det lysner på arbejdsmarkedet og konjunkturerne vender i forholdtil kommuner som vores. Det er så for alvor sket i 2018. Vi må så håbe, der ikke går boligbobbel i den alt for hurtigt, for så når kommuner af vores slags ikke at komme med, før det vender igen.