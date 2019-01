Assens: Der er borgermøde om ældrepolitik torsdag 7. februar kl. 10-13 på Saftstationen, Arena Assens. Fra arrangørerne Faglige Seniorer Assens, Kommunegruppen samt LO Vestfyn lyder det i en pressemeddelelse:

- Vores folketingspolitikere beslutter en lang række rammer for kommunens indsats. De forlanger effektivisering (færre kr. til velfærd pr. borger), kræver øget effektivisering på sygehusene, der styres med puljer til værdighed, der fastsættes et serviceloft i kommunerne, rammer for boligydelse og meget mere.

Derfor er det en god idé at tjekke lokale folketingskandidaters ældrepolitiske holdninger.

- Kom og mød Jane Heitmann (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Julie Skovsby (S). Borgmester Søren Steen Andersen er ordstyrer.

Tilmelding: Senest 1. februar til din klubformand eller på mail cs@fagligsenior.dk.

Alle interesserede 60+'ere, som er bosiddende i Assens Kommune er velkomne. Det starter med en kop kaffe og slutter med en lun ret til frokost. Det er gratis at deltage./EXP