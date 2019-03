Borgere samlet: Ideerne myldrede frem i Glamsbjerg

Glamsbjerg: Der er arbejde nok for bestyrelsen i Foreningen Glamsbjerg til det næste lange stykke tid.

For det alt andet end skortede på ideer og gode input, da foreningen bød byens borgere til biksemad og udveksling af ideer om, hvad foreningen i den kommende tid skal rette fokus på.

Det fortæller den glade formand Birgitte Laursen, der er fuld af lovord om fremmødet, engagementet og ideerne.

- Det var sådan en dejlig aften, og vi fik præsenteret 27 forslag til slut. Men der var mange flere ideer, og dem smider vi ikke væk. De er også samlet sammen.

- Det, jeg næsten var mest imponeret over, var springet i aldersgruppen. Det var de helt unge, der stadig går i folkeskole til pensionistklubben. Det var rigtig dejligt, og der kom enormt mange forslag frem. Og vi måtte sige, at vi som bestyrelse ikke kan løfte det hele, men at vi håber, at der kommer flere ildsjæle med på vejen, fortæller Birgitte Laursen.

Blandt forslagene var der blandt andet ønsker om forskønnelse af bybilledet, mere synliggørelse af de aktiviteter, der rent faktisk er i Glamsbjerg, at man bliver bedre til at koble foreningerne sammen, en velkomstpakke til nye borgere i byen, en madklub, et udendørs aktivitsområde og en hundeskov.

- Det skal vi kigge på i bestyrelsen, og så vender vi tilbage med, hvilke initiativer vi har mulighed for at løfte, siger Birgitte Laursen.