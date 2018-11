Borgere får 95.000 kroner til projekter i Fremtidens Assens

Assens: En rask gåtur er det første programpunkt for folk, der er interesserede i at være med til at udvikle Assens by, når Assens Kommune inviterer til byværksted lørdag 1. december.

Ved tilmelding vælger deltagerne ét af tre udpegede områder i byen: Bymidten, havnen eller sukkerfabrikken, og på gåturen tager man så hul på snakken om, hvilket liv man ønsker i området, og hvad der skal til for at opnå det.

Byværkstedet kommer i kølvandet på et stort bymøde, som blev holdt 12. november med mere end 100 deltagere.

Kommunen har afsat 95.000 kroner til projekter, som skal drives af borgergrupper. Derfor er formålet med byværkstedet også at blive sporet ind på konkrete projekter og etablere arbejdsgrupper, som vil arbejde videre med deres ideer.

Den 23. januar skal hver gruppe fremlægge deres projekt for et dommerpanel. Panelet vælger de bedste projekter og fordeler pengene mellem dem.

Tilmelding til byværkstedet skal ske senest fredag 30. november kl. 12 via www.assens.dk/fremtidensassens.