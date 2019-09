Tommerup: Onsdag den 11. september kl. 9-10.30 slår Bordtennis Tommerup dørene op til Fyrtårn Tommerup, hvor borde, bat og bolde er klar til en tur. Bordtennissporten har sammen med DGI besluttet sig for at sætte fokus på især borgere på 60 plus som led i "Bevæg dig"-kampagnen. Denne kampagne følges op lokalt af målrettede tilbud fra idrætsforeninger som Bordtennis Tommerup specialdesignet til seniorborgerne.

42 bordtennisklubber over hele landet holder i uge 37 åbent hus som i Tommerup. Her fremhæver man de mange positive gevinster for seniorer ved bordtennissporten. /exp