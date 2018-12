Book en shelter for en femmer

Det er gratis at benytte Assens Kommunes ni sheltere bygget af bjælker. Men nu kan man formedelst en femmer sikre sig overnatning i det ønskede shelter på forhånd. Assens Kommune har tilmeldt de ni sheltere til bookinssystemet www.bookenshelter.dk, der administreres af Trente Mølle. De fem kroner går udelukkende til administration af bookingsystemet. Shelterne, der nu kan reserveres, findes ved Sandager Næs, i Karens Æblehave i Assens, ved Brunebjerg (to stk.), i Trunderupskoven (to stk.), i Nellemose, i Møllegårdsskoven ved Aarup og på Klakkebjerg ved Ørsbjerg. /liw