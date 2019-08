Assens: Der plejer at blive rift om billetterne, når Bon Jovi Jam spiller, så det kan være en fordel allerede at sikre sig billetterne nu. Lørdag 7. december kan man nemlig opleve kopibandet på Tobaksgaarden i Assens, hvor de går på scenen kl. 21.

Bandet leverer det ene store hit efter det andet; Livin' on a Prayer, It's My Life, Bed of Roses, Keep the Faith, Bad Medicine, You Give Love a Bad Name og mange flere, alle med et fælles budskab om tro, håb og kærlighed. Billetsalget er startet.

/EXP