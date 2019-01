Boliger. Boliger ved Sanggårds Plads Aarup

Lokaldebat: Valhalla Hill Development Aps er en ny spiller i udviklingen af Aarup, eller ikke helt ny i branchen hvis man googler lidt viden om firmaet.

Men hvad er egentlig fakta i sagen om grunden ved Sanggaards plads?

Er det Lokalrådet, Borgerforeningen og Valhalla Hill Development Aps, der har store ønsker sammen med Radikale Venstre om at bruge kommunale skattekroner (3,1 mio. kr.) på projektet? Et projekt, som ifølge ejeren af grunden Jonas Steensgaard, ikke eksisterer en aftale om.

Han har ifølge dialogen på Aarup Forum ikke været i dialog om dette og omtaler det som en løgn. Han har personligt indsendt ansøgning om godkendelse af eget projekt.

Økonomiudvalget besluttede på mødet mandag 21. januar at imødekomme ønsket fra Radikale Venstre om at bruge millioner og sende det videre til Miljø og Teknik udvalget. Så hvad er egentlig fakta her?

Det ville være rart, hvis økonomiudvalget og lokalrådet Aarup kunne redegøre for det, inden pengene bliver tildelt fra vores slunkne kommune kasse.