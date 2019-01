Børns sociale baggrund kan få betydning for skolers økonomi

Assens: Den største del af udsatte borgere i Assens Kommune bor i Assens by.

Det giver særlige opgaver og udgifter på Assensskolen i forhold til eksempelvis skole-hjem-samarbejde, støtte til elever med særlige behov og tolkegebyrer. Skolen har derfor siden 2017 modtaget et årligt tilskud på 1,5 millioner kroner fra den særlige børnepakke på 5,3 millioner kroner, som byrådet vedtog for at understøtte arbejdet med integration af børn i skole og dagtilbud.

Børnepakken bortfalder dog ved sommerferien 2019, og politikerne diskuterer derfor, hvordan man kan hjælpe Assensskolen økonomisk. En mulighed kan være at indføre en fordeling af skolernes inklusionsmidler, som tager højde for socioøkonomiske faktorer, såsom forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst og familieforhold. Etnicitet er også en væsentlig faktor.

En sådan model ligger netop nu til politisk behandling i udvalget Uddannelse, Børn og familie i forbindelse med en række ændringsforslag for inklusionsområdet, og det glæder John Rasmussen, som er næstformand for Fælles MED-udvalget for Børn og Undervisning og formand for Vestfyns Lærerkreds.

- Det er en god idé, at man kigger på at fordele pengene efter behov i stedet for den politik, man hidtil har haft, hvor man deler ud uden at skele til, hvem der har brug for pengene. Selvom der ingen tvivl er om, at alle skoler har brug for penge til inklusion, og at der i den grad mangler penge, er der stor forskel på, hvor behovet er størst, siger John Rasmussen.

Den socioøkonomiske fordelingsmodel, som er foreslået, men endnu ikke vedtaget, vil ikke udelukkende tilgodese Assensskolen. Også Haarby Skole og Salbrovadskolen vil modtage flere penge fra skolernes inklusionspulje, mens kommunens øvrige folkeskoler vil få reduceret deres andel.