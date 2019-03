Børns Voksenvenner: Flere børn har brug for gode voksne

Flere end 30 børn har allerede glæde af et venskab med voksenvenner fra Assens, men flere kan have glæde af tilbuddet.

Assens: Foreningen Børns Voksenvenner Assens holdt 5. marts generalforsamling.

Her var der bred enighed om, at foreningens tilbud bør blive mere kendte, så endnu flere kan få glæde af dem.

- Der er uden tvivl langt flere børn og familier, der kan have glæde af en ekstra voksen i deres hverdag, siger formand Sinne Ramild. Foreningen har aktuelt 26 aktive venskaber. 23 mellem et barn og en voksen eller et par og tre venskaber mellem en hel familie og en voksen eller et par.

Inden forsamlingen var der møde for voksenvenner og familievenner, og det var her meget tydeligt, at venskaberne ikke kun er til stor glæde for børn og familier, men også for de mange frivillige.