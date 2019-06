Bøger i stedet for film

Glamsbjerg: Cafégruppen i Glamsbjerg Biograf tilbyder et arrangement før sommerferien.

Det foregår tirsdag 25. juni og lægger op til læsning i biografens sommerferie. Gruppen kalder det "Film og Frokost".

Først ser man "The Bookshop", derefter serveres sandwich, og man får lidt at drikke, snakker om filmen og udveksler gode ideer til sommerens læsning.

The Bookshop foregår i 1959 i England og handler om den frittænkende enke Florence Green, som risikerer alt for at åbne en boghandel.

Filmen vises kl. 10. Tilmelding senest mandag 24. juni på glamsbjergbiograf.dk, oplyser Torsten Enemærke. /SH