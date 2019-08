Bødskov, Krag og Heunicke sender svar til Assens Kommune

- Kampen er ikke slut endnu. Jeg holder fast på, at vi vil have et ordentligt svar på det her, siger han og nævner et besøg på Christiansborg som en mulighed.

Kommunen, i skikkelse af borgmester Søren Steen Andersen (V) og kommunaldirektør Finn G. Johansen, gjorde de tre ministre opmærksomme på de store økonomiske udfordringer, Assens Kommune står over for i forbindelse med den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet og den aktuelle skattesag mellem Aarup-virksomheden Dan-Foam og Skattestyrelsen, hvor kommunen foreløbig er pålagt at tilbagebetale 49 mio. kroner.

Ikke megen hjælp at hente

Assens Kommune slår alarm over flere ting; Blandt andet en regning for indlæggelse af borgere på sygehusene, som for Assens Kommunes vedkommende steg voldsomt i 2018 på grund af en ny afregningsmetode, og som er fastfrosset på samme høje niveau i 2019.

Magnus Heunicke svarer kortfattet, at Sundheds- og Ældreministeriet er i færd med at analysere den komunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, som regulerer det beløb, hver enkelt kommune skal betale for indlæggelser på sygehusene.

Resultaterne af analysen vil blive delt med kommunerne, når arbejdet er afsluttet, skriver ministeren.

Korrespondancen med skatteministeren og social- og indenrigsministeren handler om udligning mellem kommunerne og om sagen, hvor Assens Kommune skal kompensere Dan-Foam for at have betalt for meget i selskabsskat i en årrække.

Heller ikke her er der megen hjælp at hente, mener Søren Steen Andersen.

Astrid Krag svarer i en mail pr. 13. august, at kommunernes økonomi for de kommende år endnu ikke er forhandlet færdig mellem regeringen, KL og Danske Regioner, og at eventuelle drøftelser af Assens Kommunes økonomi derfor må vente.

Skatteminister Morten Bødskov skriver, at han har forståelse for kommunens svære situation, men at gældende regler er overholdt, og at han håber på Assens Kommunes forståelse for skattemyndighedernes forvaltning af sagen.