Bo Kaspers Orkester har sat kryds ved Assens

Assens: Bo Sundström, frontmand i det populære band Bo Kaspers Orkester, har i 25 år skrevet tekster og lavet jazz på topplan. Efter to succesfulde koncerter på dansk grund gentager han og bandet nu succesen og er klar med fire koncerter på dansk jord - heraf den ene på Tobaksgaarden i Assens.

Det bliver lørdag 18. maj.

Bo Kaspers Orkester har gennem årene vundet et trofast publikum i hele Skandinavien, der har lært at sætte pris på deres særegne blanding af pop, jazz og svensk visetradition. Bo Sundström er kendt og elsket for sine finurlige svenske tekster om hverdagens liv. /exp