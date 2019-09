Bliv tryg med et opkald

Assens: Ældre Sagen Vestfyn tilbyder tryghedsopkald til enlige borgere.

Du bliver ringet op hver morgen året rundt kl. 8-9. Hvis der ikke svares, er det ringerens opgave at sørge for, at der bliver tilkaldt hjælp.

Der vil altid blive reageret på manglende kontakt, så det afklares, hvorfor der ikke bliver svaret.

Tryghedsopkaldets kontaktperson har kontakt til personer eller institutioner, der kan komme ud i dit hjem og se hvad der er sket, hvis vi ikke kan få kontakt til dig efter flere forsøg. Tryghedsopkald er gratis, og man skal ikke være medlem af Ældre Sagen for at benytte sig af tjenesten. Ringerne har selvfølgelig tavshedspligt.

Du kan melde dig til ved at kontakte ledere af de lokale tryghedsopkald Rita Hemmingsen på telefon 61 50 50 05.

Har du mod på at give en hånd med som ringer, så er du også velkommen til at kontakte Rita Hemmingsen og høre nærmere om ringe-turnus, godtgørelse med mere.