Blev overrasket midt i indbrud: Tyve glemte taske

Assens: Det, der nok skulle have været et forholdsvis ligetil indbrud, udviklede sig til noget værre møg for to indbrudstyve.

Torsdag eftermiddag omkring klokken 13 var de i fuld gang med at gennemføre et indbrud i en villa på Pilehaven i Assens, da de pludseligt blev overrasket af, at husets beboer kom hjem.

- Han (beboeren, red.) går ind i huset, og så støder han nærmest ind i de to gerningsmænd. De skynder sig ud af huset og løber væk hen over en mark og ind i noget skov, fortæller Poul Hollensted, der er politiassistent ved Fyns Politi.

Men sagen stopper ikke her, for umiddelbart efter kommer den ene af de to indbrudstyve tilbage til huset på Pilehaven.

- De havde glemt en taske, og den ville han gerne have fat i igen. Men husets beboer havde da lukket døren og kontaktet politiet, så han forsvandt igen. Vi ledte efter begge mænd, men fandt dem ikke.

- Vi tog tasken med. Der var blandt andet nogle energidrikke i den, og dem tjekker vi nu for dna-spor. Så jeg kan godt forstå, de gerne ville have tasken tilbage, siger Poul Hollensted.