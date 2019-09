Blandt de udvalgte: Assens Kommune får 500.000 kroner til kystsikring

"Byen & Bæltet" er navnet på det kystsikringsprojekt, som Assens Kommune får bevilget 500.000 kroner til. Projektet er stadig ved at tage de første spæde skridt, men nu skal muligheden for et klitlandskab ved Assens Næs undersøges.

Assens: Assens Kommune får en økonomisk indsprøjtning på 500.000 kroner til projektet "Assens - Byen & Bæltet - Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten". Projektet vil koste i alt en million kroner, og målet er, at det skal beskytte Assens mod havvandsstigninger og stormflod som følge af klimaforandringerne. Støtten kommer fra partnerskabet "Byerne og det stigende havvand" mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania, der har bevilget i alt 6,75 mio. kr. til syv forskellige projekter. Heriblandt altså Assens Kommune. Det vækker begejstring hos projektleder, Katrine Juul Larsen. - Det er fantastisk, at vi er udvalgt, og at de synes, vores ansøgning er spændende, siger hun og understreger, at støtten skal bruges til at undersøge mulighederne for kystsikring. For det er nemlig ikke et anlægsprojekt, kommunen har fået støtte til. Det er til forarbejdet, der finder sted fra nu og igennem hele 2020. Det hele tager udgangspunkt i en projektidé, der bygger oven på kommunens klimasikringsplan.

Se her, hvilke kriterier projekterne er vurderet efter Der var i udvælgelsen af projekterne lagt vægt på:- At byen/bydelen står over for en reel risiko for oversvømmelse med store økonomiske skader til følge.



- At kommunen har udvist faglig og politisk opmærksomhed på udfordringen med klimatilpasning i forhold til havvand.



- At kommunen tænker bæredygtig byudvikling og minimering af risiko sammen.



- At projektet er solidt forankret kommunalt, politisk og administrativt.



Derudover er projekterne valgt ud fra deres forskellige geografiske beliggenhed og deres potentiale for på forskellig vis at teste og udvikle nye løsninger.



Kilde: Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet

Assens er blandt de syv udvalgte kystsikringsprojekter. Arkivfoto: Martin Kloster

Hvad er idéen? Klimasikringsplanen beskriver en digeløsning langs vestsiden af Assens Næs, men projektet "Byen & Bæltet" ønsker at undersøge mulighederne for et klitlandskab. I projektidéen står der, at "Et klitlandskab kan både give området et landskabeligt og rekreativt løft samtidig med, at det tænkes sammen med fritidsaktiviteter og det turismepotentiale, der er i området." Udover at gøre området til et rekreativt område, skal det naturligvis også sikres mod oversvømmelse. I første omgang er der tale om en højvandsbarriere på indersiden af Assens Næs, men senere skal den ydre sikringslinje etableres med en stormflodsbarriere i havneindløbet. Derudover vil der blive inviteret til workshops og dialogmøder om projektet. - Vi skal også finde ud af, hvilke idéer borgerne har til området. Hvad kunne de tænke sig? Alle får mulighed for at komme med indspark til projektet, siger Katrine Juul Larsen.

Målet er et klitlandskab, der både kystsikrer og skaber et rekreativt område. Arkivfoto: Martin Kloster

Hvad skal undersøges? - Vi skal have undersøgt mulighederne, siger Katrine Juul Larsen. - Vi skal finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Projektet har som forudsætning, at sandets vandring skal undersøges. Der skal laves analyser og modeller på sandtransporten langs kysten ved Assens og ved havneindsejlingen. Samtidig skal det undersøges, hvorvidt et klitlandskab er det bedste valg, og om man overhovedet kan opbygge et rekreativt område. - Har et klitlandskab større potentiale end digeløsningen, når vi snakker rekreativt område? Det er også noget af det, vi skal have undersøgt, siger Katrine Juul Larsen. - Vi skal sikre, at området får flere funktioner. Det skal både understøtte udviklingsplanens indsatsområde "Det vilde bylandskab", men også understøtte klimasikringsplanen, siger hun og fastlår, at den tidligere omtalte digeløsning også kan være gangbar.

Hvorfor Assens Næs? - Assens Næs er et centralt område, og derfor er det et godt sted at starte, siger Katrine Juul Larsen. Hun fortæller, at Assens Næs er en nødvendig strækning, uanset hvilken strategi man vælger for kystsikringen. Samtidig er der problemer med erosion ved sandbassinerne, og der et klitlandskab også en mulig løsning. I kommunens udviklingsplan er der desuden en ambition om at gøre Assens Næs til et ferie- og rekreativt område. - Hvis man kan få styr på det i et samlet projekt, samtidig med at man understøtter turismen og fritidsmulighederne er det jo nærmest et kinder-æg, siger hun.