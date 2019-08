Bland Dig prisen: Kulturchefen er ydmyg over indstilling

Assens: "Uden Lasse Tajmer havde der ikke været et Tobaksgaarden på det niveau, der er".

Sådan er ordlyden i den email, som tikkede ind i redaktionens indbakke den anden dag. Konsulent Inge Dahl var afsenderen. Hun er formand for Assens Lokalråd, og lokalrådet indstiller kulturhuset Tobaksgaardens mangeårige kulturchef Lasse Tajer til Bland Dig Prisen, avisens egen pris.

Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, som har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Og prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet, lyder kravene for at blive indstillet.

Her er det, at Lasse Tajmer banker på som kandidat, mener lokalrådet. "Lasse har kompetencerne, passionen, netværket der skal til, for at gøre Tobaksgaarden til et helt ekstraordinært sted for Assens og for hele Fyn. 50 procent af gæsterne kommer udenfor Assens Kommune", skriver Inge Dahl i lokalrådets indstilling.

Selv siger hovedpersonen Lasse Tajmer:

- Det bliver man da meget ydmyg af og taknemmelig over. For pokker da, det er da dejligt, især når det er et lokalråd, som repræsenterer borgerne. Så bliver man da både glad og varm omkring hjertet, Selvfølgelig, siger Lasse Tajmer.

- Hvad er det, jeg kan?

Siger han, og siger så:

- Det er ingen hemmelighed, jeg kommer fra musikkens verden og musikken altid har fyldt meget i mit liv. Men fakta er jo, jeg altid har interesseret mig både for film og teater og for billedkunst. Jeg har altid orienteret mig bredt i kunst- og kulturverdenen. Det kan jeg slet ikke lade være med.

Han nævner, han er nysgerrig - det driver ham.

- Jeg vil gerne forundres, overraskes, provokeres. Whatever. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle mekanismer, men det er vel sådan noget, der får en til at søge, reflekterer Lasse Tajmer.