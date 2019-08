Bland Dig Prisen: - Jeg skal ikke komme hjem og sige, at jeg tager flere timer i klubben

38-årige Jan Vindahl Hermann er børneansvarlig og træner i Aarup Boldklub. Han kommer på træningsbanerne de fleste af ugens dage, også når han ikke skal træne et hold. Han kan bare ikke lade være med at kigge forbi. Hans store engagement har netop kastet en indstilling til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen af sig.

Jan Vindahl Hermann anslår, at han bruger over 25 timer om ugen på klubrelateret arbejde, og at han kigger forbi træningsbanerne eller klubhuset fem-seks dage om ugen.

- Men jeg er også begyndt at sige, at "jeg nok skal lade være med at blande mig", hvis jeg for eksempel møder op til en træning, som jeg ikke står for. Jeg skal bare lige se, hvad der sker. Nogle gange i 15 minutter, men hvis nogen vil snakke, bliver jeg der gerne i en time.

- Jeg kunne jo godt bede andre om at gøre det, men jeg gør det ligeså ofte selv. Hvis vi for eksempel har fået 42 nye spilletrøjer, tager jeg dem selv med hjem og vasker dem, for så ved jeg, at vi stadig har 42 bagefter, siger han og fortsætter:

Som børneansvarlig og træner i Aarup Boldklub har Jan Vindahl Hermann rigeligt at se til. Men han påtager sig også gerne en ekstra opgave eller to, selvom det betyder, at han skal lægge flere timer i.

Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, som har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Og prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet, lyder kravene for at blive indstillet.

Aarup: - Jeg tror ikke, at jeg skal komme hjem til konen og sige, at jeg tager flere timer i klubben.

Jan Vindahl Hermann er stolt og beæret over at være indstillet til Bland Dig Prisen. Men han mener samtidig, at andre i klubben også kunne være blevet det. Foto: Frederik Steen Nordhagen

En del af byen og klubben

Jan Vindahl Hermann har kun boet i Aarup i fem år, men han har været en del af byen i over 25 år.

- På et tidspunkt, efter jeg var flyttet til byen, mødte jeg en kvinde, der troede, at jeg havde boet her hele mit liv. Det måtte jeg så fortælle, at jeg ikke havde. Men jeg har jo også været aktiv i foreningerne, siden jeg startede i klubben som 11-årig. Men dengang boede jeg altså i nabobyen, fortæller han.

Før han blev træner i Aarup Boldklubs fodboldafdeling, havde han både været kasserer, træner og bestyrelsesmedlem i håndboldklubben igennem flere år. Men da sønnen ville starte til fodbold, valgte Jan Vindahl Hermann at blive træner for fodboldklubben. Det sidste halve år har han været med i klubbens bestyrelse. Her har han været med til at strømline klubbens kontakthierarki.

- Før kunne en træner ringe til et andet medlem i klubben for at finde svar på et spørgsmål, men det kunne så resulterere i, at han blev stillet videre til fem forskellige, før han fik svar. Nu ved de, hvem de skal ringe til for at få hjælp, siger han.

- Det er fantastisk, når man kan få en forening til at lykkes. Men jeg vil understrege, at jeg absolut ikke er den eneste, der lægger en masse timer her i klubben.