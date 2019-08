Bland Dig Prisen: Frøbjerg Festspil samler lokalområdet

Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, som har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Og prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet, lyder kravene for at blive indstillet.

- Det er imponerende, at folk får lyst til at komme igen år efter år. Festspillet betyder rigtig meget for lokalområdet. Det aktiverer borgerne og især de ældre, og det er noget, folk mødes og snakker om.

Frøbjerg: - Jeg mener, at det er flot, at foreningen Frøbjerg Festspil kan samle over 300 frivillige år efter år.

Stolt formand

Indstillingen glæder Frøbjerg Festspils formand Knud Møller, der ikke er i tvivl om, at et lokalområde har brug for noget at samles om.

- Andre steder er det måske en byfest eller et fodboldhold. Her er det så Frøbjerg Festspil. Men fælles er, at et lokalsamfund har brug for noget at samles om, siger han og fortsætter.

- Indstillingen er jo et udtryk for, at vi er et samlende element. Vi har længe gået og sagt til os selv, at vi er et kulturelt fyrtårn i Assens Kommune. Det undersøgte jeg så for ikke så længe siden, og vi samler faktisk både tilskuere og frivillige fra hele Fyn. Så det er jeg meget stolt over.

Knud Møller fortæller, at de har stort fokus på ordentlighed og på at være gode ved hinanden.

- Vi skal være så gode ved hinanden, at folk får noget tilbage. Ellers gider de jo ikke at være med. Den som får solen til at skinne på andre, får også solen til at skinne på sig selv, siger Knud Møller.