Biluheld: To ældre stødte sammen på Assensvej

Verninge: Onsdag kom to bilister ud for et mindre uheld, da de stødte sammen på Assensvej øst for Verninge.

Lidt efter kl. 14 overså en 65-årig mand sin ubetingede vigepligt på Vesterlaugsvej. Da han forsøgte at krydse Assensvej, stødte han sammen med en anden bil, der var kørt af en 78-årig kvinde.

Heldigvis skete der intet med de to bilister, der begge havde sikkerhedssele på og slap fra uheldet uden en tur på skadestuen.

Deres biler var til gengæld knap så heldige. De var begge så medtagede, at de skulle trækkes væk fra. /PAD