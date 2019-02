Billigste løsning: Seks mio. kroner for en kilometer cykelsti

Han har brugt sin ret til at standse sagen og få den bragt for byrådet.

- Jeg har taget forbehold, fordi jeg synes, det skal stoppes nu. Jeg kan ikke stå på mål for det med de udfordringer, vi har, siger Lars Kolling, der mener, at pengene kunne bruges bedre andre steder.

Det bliver prisen for første etape af cykelstien mellem Aarup og Grønnemose - fra Søndergårdevej til byskiltet ved Aarup. Det er den billigste af tre mulige løsninger, som et flertal i Miljø, Teknik og Plan peger på, men det er stadig mere, end Dansk Folkeparti har lyst til at være med til.

Seks mio. pr. kilometer

Med en pris på 7,8 kilometer, lander kilometerprisen på seks mio. kroner og dermed noget højere end de 3,5 mio. kroner, der tidligere har været nævnt som den almindelige pris for en kilometer cykelsti.

Udvalget havde tre modeller at vælge imellem og valgte den billigste, som kommer til at ligge inde på marken, 28 meter fra Erholmvej. De øvrige løsninger løb op i henholdsvis 9,65 og 8,25 mio. kroner.

- Det er dyrere pr. kvadratmeter, end hvis man anlægger en cykeltsti på et fladt terræn. Opbygningen bliver dyrere, fordi jordbundsforholdene gør, at der skal graves relativt meget af for at få en stabil cykelsti. Men det gjaldt også for Glamsbjerg-Haarby og for Brylle-stien, mener udvalgsformand Dan Gørtz.

Brylle-stien blev dog knap så dyr, viser et kig tilbage i avisens arkiv. De 1,7 kilometer oplyst cykelsti mellem Tommerup og Brylle kostede 4,75 mio. kroner svarende til 2,8 mio. kroner pr. kilometer.