Billigere fjernvarme i Tommerup

Tommerup: Fra nytår sætter Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning prisen ned for tredje år i træk. Over den tre-årige periode er det samlede fald 16 procent.

- Tager man inflationen med, har det reelle prisfald været endnu større, nævner formand Knud Erik Lynnerup, der forventer, at fjernvarmeprisen de kommende to-tre år vil holde sig på det nuværende niveau.

Det er under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i vejret og priserne på råstof.

- Den primære årsag er, at det nuværende flis-anlæg har været godt vedligeholdt og derfor har en længere levetid uden afskrivninger. Det forhold og etableringen af solvarme-anlægget i 2016 kommer forbrugerne til gode i de kommende år. Ud over lavere priser skal forbrugerne også være opmærksomme på, at Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning har ændret regnskabsperiode, nævner formanden.

Regnskabet vil nu følge kalenderåret, og det skyldes et krav fra myndighederne. /SH