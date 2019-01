Billedskole klar med nye kurser

Assens/Vissenbjerg/Brylle: Verninge Husflid samarbejder med Assens Kommune om en billedskole til børn og unge med lyst til at blive bedre til at tegne og male.

Alle steder startes nye hold i løbet af januar.

På Tobaksgaarden i Assens kommer man omkring de grundlæggende tegnemetoder og prøver discipliner som croquis-, tegneserie- og 3D-tegning. Holdet starter 7. januar og er rettet mod de 10-16-årige. Underviseren er Camilla Ludvigsen.

På Vissenbjerg Skole vil Jan Thrane Eriksen og Vibeke Hedegaard stå for undervisningen i tegning og maling for elever i 0.-7. klasse. Holdet starter 17. januar.

I Huset i Brylle, den tidligere sfo-bygning der er nabo til Brylle Skole, er Helene Mødekjær klar til at tage imod nye hold 23. januar. Her oprettes to hold, et for 0.-3. klasse og et for 4.-6. klasse.

Man kan læse mere om kursernes indhold på www.verninge.husflid.dk