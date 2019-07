Bilist stak af fra uheld: Kørte gennem hæk og ødelagde el-skab

Haarby: Mødet med en personbil blev fatalt for både en hæk og et tv-elskab mandag aften, da en bilist kom kørende på Skolevej i Haarby. Det fremgår af et uddrag af Fyns Politis døgnrapport.

Der er tale om en mindre personbil, som kørte gennem en hæk og i den forbindelse også ramte elskabet. Herefter stak bilisten af fra stedet, og vedkommende havde ifølge Fyns Politi ikke endnu ikke meldt sig tirsdag eftermiddag.

Uheldet skete mandag aften klokken 21.50.

Efterfølgende havde Fyns Politi en patrulje på stedet, som fandt en hjulkapsel fra bilen.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.