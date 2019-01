En ukendt bilist mistede lørdag aften herredømmet over sit køretøj på Odensevej i Melby. Omkring klokken 21 endte bilen på en mark, og herefter stak føreren af. Derfor blev politiet tilkaldt.

- Desværre lykkedes det ikke for os at finde vedkommende, og vi har endnu ikke nået at tale med ejeren af bilen. Så lige nu ved vi ikke ret meget mere, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Politiet blev tilkaldt klokken 20.50.