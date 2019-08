Ørsted: Beredskab Fyn arbejder på at rydde vejen efter et trafikuheld på Bogensevej mandag middag. En traktor og en bil stødte kort før klokken 12 sammen, hvilket resulterede i, at traktorens ene hjul næsten blev kørt af, mens bilen landede på taget i grøften.

Ingen kom alvorligt til skade ved uheldet, men føreren af bilen var, hvad man betegner som 'teknisk fastklemt', og måtte have hjælp til at komme ud ad køretøjet.

Traktoren holder efter uheldet på tværs af vejen, men biler kan godt passere, oplyser indsatsleder Per Johannesen.

Traktoren bliver kørt væk på en blokvogn, og vejen forventes ryddet ved 14-tiden mandag. Personbilen kommer aldrig ud at køre igen, vurderer indsatslederen.

Uheldet skete på lige vej på Bogensevej i nærheden af Brahesholm-skolen.