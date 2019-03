Glamsbjerg: Søndag aften ved 22.15-tiden brøde der brand i en pil parkeret ud for ejerens bolig på Østergårds Plads i Glamsbjerg. Politiet har endnu ikke nogen forklaring på, hvorfor branden opstod. Kun at den begyndte i motorrummet. I forbindelse med branden skete der ud over skader på bilen også skade på et cykelstkur og en bil, der stod ved siden af. /liw