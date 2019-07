Assens/Melby: En grå Peugeot holder onsdag morgen/formiddag med advarselslamperne tændt på Odensevej ved Melby før Assens.

Bilens front er totalskadet og det skyldes formentlig, at bilen er kørt ind i et rådyr. Lidt længere henne i vejsiden ligger nemlig, hvad der ligner et dødt rådyr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politiet om hændelsen./MAKL