Bibliotekerne er klar med foder til læseheste og bogorme

Uanset om man bare vil have et forslag til en bog, lytte til oplæsning eller diskutere, så ordene fyger - så har bibliotekerne noget på programmet den kommende sæson.

I disse år bliver der også forsket i, om litteratur kan gøre en forskel i forhold til sygdom. Det er også temaet for et foredrag 30. oktober, hvor forfatter Karen Fastrup og professor Peter Simonsen tager fat i emnet på hver sin måde.

En anden uforpligtende litteraturoplevelse er højtlæsning for voksne. Også her kan man bare dukke op, sætte sig godt til rette med en kop kaffe og høre en god historie på Aarup Bibliotek, og det er mandag eftermiddage.

Spil med i Bog-bingo

Hele oversigten over bibliotekets arrangementer kan man få i folderen "Det sker" eller på bibliotekets hjemmeside. Her kan man også kan også få inspiration til efterårets læsning ved at gå ind under "Inspiration", hvor bibliotekets personale anmelder bøger.

Endelig er der mulighed for at deltage i Bog-bingo via hjemmesiden. Der er 16 kategorier på Bingopladen, og man skal have læst en bog i hver kategori for at være med i konkurrencen.