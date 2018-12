Biblioteker efterlyser bogorme

Assens/Aarup: AssensBibliotekerne tilbyder nu bogorme i Assens og Aarup læsekredse, hvor man kan mødes med andre og snakke om bøger fire-fem gange hver sæson.

Læsekredsen i Assens finder sted onsdag formiddag fra klokken 10-11.45 på Assens Bibliotek med start 30.1., og i Aarup foregår læsekredsen på Aarup Bibliotek fra klokken 19-20.45 mandag aften. Første gang er 7. januar. Der er i øjeblikket et par ledige pladser i begge læsekredse, og tilmeldingen er til bibliotekarerne Edina tlf. 2493 4085 eller edina@assens.dk og Dorte tlf. 2496 0195 eller dosti@assens.dk. Temaet for læsekredsene er "Eventyrlige verden", og planen er at arbejde med magisk realisme.

Man kan sagtens blive skrevet på venteliste, hvis pladserne er blevet optaget. /sk