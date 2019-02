Bibliotek på havnepladsen: Det giver god mening

For et bibliotek, der arbejder på at blive mere og mere udadvendt, giver det god mening at flytte tættere på byen, mener biblioteksleder Jette Blåstedt

Assens: Som en del af udviklingsplanen for Willemoesgade og havnen i Assens indgår flytningen af Assens Bibliotek fra Korsvangcentret til en del af det gamle rådhus, som skal ombygge s til formålet. Med i planen er også en udvikling af biblioteket til et "multitek" med et bredere kulturelt tilbud.

Assens Kommune har igansat arbejdet med en udviklingsplan for Assens by.Første step er at skab sammenhæng mellem havn og by og mere liv i området. Det skal blandt andet ske ved at flytte biblioteket ned i det tidligere rådhus og udvikle et moderne "multitek" og ved at frasælge de nuværende parkeringsplads med henblik på et boligbyggeri på stedet.

Litteratur og kultur i fokus

Hvis det kommer så vidt, at der skal tænkes indhold i det fremtidige multitek, vil man fra bibliotekets side også være klar med input til det, lover Jette Blåstedt, selv om det ikke er noget, der er tænkt mange konkrete tanker om endnu.

- Et moderne bibliotek kan rumme mange muligheder for forskellige aktiviteter, som ligger ud over udlån, for eksempel mødelokaler, hvor vi kan invitere borgerne ind. Vi arbejder i forvejen med et udadvendt bibliotek med for eksempel læsekredse, højtlæsning og læsemesse, siger Jette Blåstedt, der også forestiller sig, at de fremtidige tilbud skal have litteratur og kultur i fokus.

Mens biblioteket i dag ligger lidt afsides i den østlige udkant af byen, kan man med rette sige, at en ny placering i det gamle rådhus placerer det i den anden ende af byen. Men i forhold til en udvikling af havneområdet, synes Jette Blåstedt, at det giver god mening.

- Det giver god mening, hvis vi kan være med til at trække både borgere og turister til området, siger hun.