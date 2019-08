Bevaringsværdig gård ombygges til 16 boliger

Murermester og entreprenør Palle Johansen fra Assens vil bygge boliger ved firlænget gård i Haarby, som er en del af et bevaringsværdigt kulturmiljø. Kommunen vil kun tillade, at en længe rives ned for at give plads til byggeriet.

Haarby: Møllevej 6. En firlænget gård og en del af et bevaringværdigt kulturmiljø, der udgøres af den gamle Haarby Landsby med gader, gyder, smøger og landsbybebyggelse med blandt andet 10 bevarede gårde, skal bygges om til 16 moderne boliger, hvis det står til murermester Palle Johansen, Assens, der har overtaget ejendommen, og han ville helst have lov til at rive to af de fire længer ned.

Men helt som arkitekten har tegnet stregerne, kommer det ombyggede gårdmiljø ikke til at tage sig ud. Miljø-, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune har haft sagen på sit bord forud for planlægningsarbejdet og vil kun tillade, at en af de fire længer, den mest tilbagetrukne i forhold til Møllevej, rives ned. Den er af nyere dato end de øvrige og har andre dimensioner. Mens arkitekten havde foreslået, at den skulle erstattes af et lille hævet haveanlæg, der skulle markere, hvor bygningen tidligere lå, er forslaget fra Assens Kommune at placere et dobbelthus med to af de fire mindre boliger, der arkitektonisk er tilpasset det øvrige gårdbyggeri.