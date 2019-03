En 34-årig polsk mand skal fængsles i ti måneder og udvises af landet, efter han torsdag eftermiddag blev kendt skyldig i at have røvet en personbil fra politiets opbevaringsplads, hvor han under flugten fra politiet truede med at køre to betjente ned. Passageren under røveriet, en 33-årig dansk mand, fik fem måneders ubetinget fængsel.