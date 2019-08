Beter Energy: Fyn kommer også til at bidrage med vedvarende energi

Vi savner en debat i Danmark om, hvor solcelleparkerne skal ligge, siger investeringsdirektør Anders Nielsen, Better Energy. Firmaet er meget indstillet på dialog lokalt, men indtil videre har kun en enkelt af naboerne til et måske kommende solcelle

Ebberup/Øksnebjerg: Solcelleanlæg er i dag så store, at en bynær placering ikke længere er aktuel. Det siger investeringsdirektør hos Better Energy, Anders Nielsen. Energifirmaet vil gerne etablere en solcellepark på et 69 hektar stort område mellem Odensevej og Ravnekærvej nord for Ebberup, men møder modstand hos naboerne, der hellere så det placeret i udkanten af Assens.

Mens anlægget ved Ebberup stadig afventer den politiske stillingtagen, så understreger direktøren, at også Fyn kommer til at byde ind, når det gælder vedvarende energi.

Der er løsningsmuligheder, mener han. Man kan trække området, så det ikke kommer til at ligge lige i skel til naboerne, og man kan lave faunapassager, så man ikke behøver kigge lige ind i solcellerne for at nævne et par eksempler.

- Vi trækker ikke noget ned over hovedet på folk, vi holder åbne møder (Better Energy var selv vært ved et møde i Ebberuphallen i foråret) og vil gerne i dialog om, hvordan vi kan løse det, siger Anders Nielsen.

Mange flere anlæg

- Der er vægtige samfundsinteresser på spil. Anlæg kommer til at ligge mange steder, og alle kommuner kommer til at have en politik for vedvarende energi.

- Vi savner en debat i Danmark om, hvor de skal ligge. Vi er nødt til at fordele strømproduktion over hele landet. Fyn har ikke meget vedvarende energi og kommer til at bidrage på et tidspunkt, pointerer han.

Han giver beboerne i Øksnebjerg-området ret i, at et fladt areal er at foretrække, men at store flade arealer er svære at finde på Fyn, derfor kan man også i Vestjylland se anlæg, der er tre-fire gange så store, som det, der er på tegnebrættet der.

- Det er nyt og komplekst det her. Derfor forstår jeg også godt de bekymringer, der kan være. Mit håb er, at om tre år, når der er mange flere anlæg, at bekymringen vil falde, og vi får en åben og ærlig dialog om, hvordan vi kan udbygge vores energiforsyning, siger Anders Nielsen.

Han afviser således også bekymringer hos naboerne om, at anlægget, når det er udtjent, kommer til at ligge og forfalde.

- Vi skal deponere et beløb til nedtagning af anlægget, det ligger i aftalen med lodsejeren, siger han.

Better Energy har i dag omkring 10 anlæg i Danmark, der er opført, og dertil en del lokalplansprocesser, der er langt fremme.