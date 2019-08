Besparelser rammer psykiatrien igen: - Skal der lig på bordet?

Majbritt Olsson er fast bruger af Vestervangen, der er et tilbud til psykisk sårbare mennesker i Assens Kommune. Hun frygter konsekvenserne af kommunens mulige besparelser på centret, der kommer blot et år efter sidste sparerunde.

Majbritt har OCD og blev i barndommen udsat for incest. I dag er hun førtidspensioneret og bruger af Psykiatricenter Vestervangen, der muligvis rammes af store besparelser kun et år efter seneste sparerunde.

For hende vel at mærke.

Majbritt Olsson vurderer selv, at hun er en af dem, der har mest overskud, er mest rask. Alligevel er Vestervangen uundværlig for hende.

Assens Kommune har nemlig i et sparekatalog lagt op til, at centeret skal spare 357.000 kroner svarende til en fuldtidsstilling.

- Sidste gang gik det hårdt ud over Tusindfryd (en café med tilbud om samvær og aktiviteter for mennesker med psykisk sygdom, red .). På Vestervangen er der færre forløb og utryghed. Personalet arbejder på højtryk. Jeg har sgu ondt af dem. De knokler. Der er ikke ro på, som der var for tre år siden, hvor vi kunne tage det stille og roligt, siger Majbritt Olsson.

Frivillige erstatter ikke professionelle

Majbritt Olsson benytter tilbuddet på Vestervangen to gange om ugen, og derudover er hun frivillig på Tusindfryd.

- Jeg brænder rigtig meget for at prøve at hjælpe andre, så godt jeg nu kan med det, jeg nu kan, siger Majbritt Olsson.

- Hvordan kan det være, at du har det overskud?

- Det har jeg heller ikke altid. Jeg vil rigtig gerne have det - men det er så der, jeg nogle gange går ned, fordi jeg tager munden lidt for fuld og gerne vil en hel masse og siger ja til en hel masse. Pludselig er det for meget, og så er det, at jeg ligger med selvmordstanker og indlæggelsesplaner. Det er et helvede for min familie. Men jeg vil så gerne, og i mine gode perioder kan jeg også godt.

- Frivillige er fantastiske, men de kan ikke erstatte professionelt personale, mener Majbritt Olsson.

- Hvor ligger forskellen?

- Jeg er psykisk sårbar, og jeg er ikke kvalificeret nok til at give gode råd. Hvis der kommer en til mig, der overvejer at begå selvmord, vil jeg ikke ane, hvad jeg skal gøre, siger Majbritt Olsson.