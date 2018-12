Besparelser på skolerne: - Vi skal få merforbruget til at forsvinde

Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Uddannelse, Børn og Familie, håber, at man kan få underskuddet fra 2018 til at gå i nul i 2019.

- I tredje budgetopfølgning 2018 kan man læse, at Uddannelse, Børn og Familie-området kan forvente at overføre et underskud på omkring ni millioner kroner til 2019. Hvordan forholder I (politikerne) jer til det?

- Det er jo blandt andet fordi, at nogle af de ting, vi har vedtaget, ikke har nået at slå igennem i forhold til regnskabet endnu. Det gør det først fuldt ud i 2019. For eksempel alle de steder, hvor det har involveret opsigelser, så er der en opsigelsesperiode. Jeg er meget spændt på første budgetopfølgning i 2019. Det tror jeg, vi alle er.

- Uanset om de først slår igennem i 2019, så står der jo minus ni millioner på UBF?

- Det tyder på, at der vil være et merforbrug, ja. Og det skal vi få til at forsvinde og blive til et rundt nul i 2019. 2018 har været et usædvanligt år, for alt det der kunne gå galt, det er jo gået galt. Normalt er det sådan, at der er konti, der kommer ud med merforbrug, og konti, der kommer ud med mindreforbrug, og de opvejer nogenlunde hinanden. Men i 2018 er der meget få konti, der er kommet ud med et plus. Så nu må vi vente og se, hvor meget det reelt er.

- Tror du, det er realistisk, at I ikke kommer til at skære yderligere på UBF-området i 2019?

- Det kan man aldrig sige præcis, før man ved, hvordan tingene udvikler sig. Vi har haft nogle enkeltsager (på anbringelsesområdet, red.), som har været hamrende dyre. Vi har nedbragt udgifterne, men har måske været for optimistiske, da vi satte sparemålet ind fra start. Vi kan se, at udgifterne hele tiden falder, men ikke så hurtigt, som vi gerne ville.

- Hvis det kommer til, at I skal spare på området, hvor kan I så finde flere penge at spare?

- Selvom man ikke kan lide det, så kan man jo altid skære noget væk. Men det bliver jo ikke ligefrem nemmere år for år, og det har været rigtig barskt at skulle finde besparelserne i 2018. Vi håber alle på, at udviklingen vender. Men vi må også erkende, at hvis ikke der kommer en udligningsreform fra staten, så vil vi fortsat se den udvikling, hvor det åbenbart er landkommunerne, der skal betale for gildet. Man er simpelthen nødt til at rette op på den skæve fordeling, der er. Vi kan ikke lægge langsigtede budgetter, for vi kender ikke tallene, før vi ser dem (for udligning fra staten, red.) i juni. Hvis ikke der sker ændringer fra statens side, så kan det blive meget svært at være landkommune fremover. Det synes jeg, vi har lært specielt det seneste år.

- De aktuelle besparelser betyder, at der er skoler, der kommer til at afskedige medarbejdere i 2019. Det kan få konsekvenser for eksempelvis inklusion. Risikerer vi ikke, at regningen bliver større i sidste ende, når skolernes budgetter reduceres?

- I værste tilfælde, jo. Og det er vi helt klar over. Derfor håber vi også, at det ændrer sig, så vi kan tildele skolerne, børnepasning og de ældre nogle flere penge, så vi kan vende tilbage til - skal vi sige - lidt mere fornuftige tilstande, end vi har i de år her. Men havde vi ikke reageret i efteråret, så havde kommunekassen været tom 1. januar, og det kunne vi ikke leve med.