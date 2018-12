Store besparelser har i løbet af 2018 ramt området for Uddannelse, Børn og Familie. Senest har et flertal i byrådet onsdag besluttet, at folkeskolerne i Assens Kommune fra 1. januar 2019 får 500 kroner mindre til deres driftsbudgetter pr. elev. I alt skal skolerne spare 5,3 millioner kroner på driften, og det kommer til at betyde afskedigelser på skolerne.

- Det kan blive en naturlig konsekvens, fordi lønninger er den absolut største post i skolernes budgetter, siger Mette Runge, som er skoleleder på Glamsbjergskolen og nyvalgt formand for skolelederne i Assens Kommune.

Skoleområdet er - som andre områder - blevet ramt af flere bølger af besparelser i 2018 i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan for Assens Kommune. Skolerne er blevet pålagt at reducere deres driftsbudgetter med en procent, og får nu reduceret deres økonomiske tildeling pr. elev. Desuden er en digitaliseringspulje på to millioner kroner frafaldet på anlægsbudgettet, hvilket har betydning for skolernes mulighed for at indkøbe it-udstyr.

- Besparelserne er et vilkår. Men derfor kan jeg da godt drømme om, at 2019 bliver et mere roligt år, siger Mette Runge.

Det er ikke sikkert, at hun får sit nytårsønske opfyldt, for ifølge Assens Kommunes tredje budgetopfølgning for 2018 forventer man at overføre et underskud på omkring ni millioner kroner fra Uddannelse, Børn og Familie til 2019, primært på grund af høje udgifter til anbringelser og transport til det visiterede område.

Et underskud, politikerne skal forholde sig til ved budgetlægningen i det nye år.